لمحة -الأسهم القيادية ترتفع بالكويت عند الإغلاق والمؤشر الرئيسي يهبط
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* المؤشر الرئيسي الكويتي يغلق منخفضا 0.53 بالمئة عند 6783.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.44 بالمئة إلى 906.77 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 بالمئة وبنك الخليج 0.4 بالمئة وزين 0.2 بالمئة وميزان 1.4 بالمئة والمباني 0.8 بالمئة.
* هبوط أسهم أجيليتي 0.7 بالمئة وطيران الجزيرة 0.2 بالمئة وفيفا 0.95 بالمئة وكيبكو 0.3 بالمئة وبنك وربة 0.8 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 5.3 مليون دينار منها 3.4 مليون لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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