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تباين مؤشرات الكويت صباحا

Mon Jun 12, 2017 7:52am GMT
 
[-] نص [+]

0746 جمت -

* مؤشر كويت 15 يفتح منخفضا 0.1 بالمئة إلى 899.3 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 0.06 بالمئة إلى 6758.36 نقطة.

* أسهم بنك الكويت الوطني تنزل 0.3 بالمئة وبنك وربة 0.41 بالمئة واستقرار فيفا وزين وبوبيان للبتروكيماويات وبيت التمويل الكويتي.

* أسهم بتروجلف تتراجع 3.95 بالمئة وتجاري 0.93 بالمئة بينما ارتفعت أسهم بحرية 17.6 بالمئة والمصالح 7.1 بالمئة وصناعات 0.93 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 