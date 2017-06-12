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لمحة-بورصة الكويت تغلق مرتفعة

Mon Jun 12, 2017 10:22am GMT
 
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1018 جمت -

* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يغلق مرتفعا 0.03 بالمئة عند 900.45 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يزيد 0.3 بالمئة إلى 6774.72 نقطة.

* أسهم مباني ترتفع 0.39 بالمئة وبنك بوبيان 0.74 بالمئة وأجيليتي 0.14 بالمئة واستقرار زين وفيفا وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان وبنك الخليج وأمريكانا.

* أسهم بنك الكويت الوطني تغلق منخفضة 0.15 بالمئة ومشاريع 1.17 بالمئة وبنك وربة 0.81 بالمئة واستقرار بوبيان للبتروكيماويات. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 