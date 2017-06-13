لمحة-تباين مؤشرات الكويت عند الإغلاق
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* مؤشر كويت 15 يغلق منخفضا 0.52 بالمئة إلى 895.77 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 0.03 بالمئة إلى 6776.7 نقطة.
* أسهم زين تخسر 0.24 بالمئة وأمريكانا 7.41 بالمئة وأجيليتي 0.55 بالمئة وبنك وربة 0.41 بالمئة.
* أسهم مباني تكسب 0.26 بالمئة وفيفا 0.37 بالمئة ومشاريع 0.29 بالمئة واستقرار أسهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان وبنك الخليج. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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