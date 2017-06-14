لمحة -المؤشر الكويتي يهبط في التعاملات الصباحية
0818 جمت -
* المؤشر الكويتي يهبط 0.11 بالمئة إلى 6769 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.01 بالمئة إلى 895.88 نقطة.
* إجمالي قيمة التداولات 1.2 مليون دينار بعد مرور 38 دقيقة على بدء الجلسة.
* ارتفاع أسهم بنك بوبيان وطيران الجزيرة 0.2 بالمئة والمباني 0.3 بالمئة وبنك الكويت الدولي 1.6 بالمئة.
* هبوط أسهم فيفا 0.1 بالمئة وجي اف اتش 1.6 بالمئة والراي 4.2 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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