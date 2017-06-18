لمحة-بورصة الكويت تصعد صباحا
0744 جمت -
* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.61 بالمئة إلى 906.79 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يزيد 0.61 بالمئة إلى 6852 نقطة.
* أسهم زين ترتفع 0.24 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.41 بالمئة وبنك بوبيان 0.74 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.04 بالمئة ومباني 2.57 بالمئة.
* أسهم بنك الخليج تصعد 2.5 بالمئة ومشاريع 1.49 بالمئة وأجيليتي 0.41 بالمئة وبنك وربة 0.81 بالمئة وتراجع أسهم فيفا 2.59 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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