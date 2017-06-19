لمحة-تباين مؤشرات الكويت عند الإغلاق
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* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 0.8% عند 927.33 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يتراجع 0.34% عند 6830.13 نقطة.
* أسهم زين تغلق مرتفعة 2.1% وفيفا 1.2% وبيت التمويل الكويتي 1.42% وبنك الكويت الوطني 0.29% وبنك برقان 0.3% وبنك الخليج 0.41%.
* أسهم مشاريع تكسب 1.19% وأجيليتي 6.54% وبنك وربة 1.59% واستقرار بوبيان للبتروكيماويات.
* أسهم بنك الكويت الدولي تنزل 1.19% وأمريكانا 2% واستقرار بنك بوبيان. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
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