لمحة -تداولات متواضعة في بورصة الكويت صباحا والمؤشر الرئيسي يرتفع
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* المؤشر الكويتي يرتفع 0.34% إلى 6792.4 نقطة وكويت 15 يهبط 0.12% إلى 919.2 نقطة.
* ارتفاع أسهم جي.إف.إتش 8% والامتياز 0.6% ونور 1.9% والساحل 2.25% وأريد 3.8%.
* هبوط أسهم زين 0.5% وبيت التمويل الكويتي 0.2% وبنك الكويت الدولي 0.4% وبنك برقان 1.5%.
* إجمالي القيمة المتداولة 800 ألف دينار بعد مرو 31 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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