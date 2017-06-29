لمحة -تداولات متواضعة في بورصة الكويت صباحا والمؤشر الرئيسي يرتفع

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.34% إلى 6792.4 نقطة وكويت 15 يهبط 0.12% إلى 919.2 نقطة.

* ارتفاع أسهم جي.إف.إتش 8% والامتياز 0.6% ونور 1.9% والساحل 2.25% وأريد 3.8%.

* إجمالي القيمة المتداولة 800 ألف دينار بعد مرو 31 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)