لمحة -المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 2.22 بالمئة
* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 2.22 بالمئة إلى 6612.52 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.55 بالمئة إلى 915.13 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 2.2 بالمئة وأجيليتي 0.2 بالمئة وبنك برقان 2.15 بالمئة وبنك بوبيان 0.25 بالمئة.
* هبوط أسهم زين 1.7 بالمئة وأريد 2.5 بالمئة وإيفا 3.4 بالمئة وبنك وربة 0.4 بالمئة وميزان 2.85 بالمئة.
* إجمالي قيمة التداولات 9.4 مليون دينار منها 4.6 مليون لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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