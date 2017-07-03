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لمحة -الأسهم القيادية تهبط ببورصة الكويت

Mon Jul 3, 2017 9:41am GMT
 
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* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.72 بالمئة إلى 6565.22 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 1.43 بالمئة إلى 902.02 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الدولي وميزان 0.4 بالمئة والوطنية العقارية 5.6 بالمئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 0.6 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 بالمئة وزين 0.5 بالمئة وفيفا 3.7 بالمئة وأمريكانا 6.1 بالمئة.

* إجمالي قيمة التداولات 8.5 مليون دينار منها 4.3 مليون لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 
 