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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

Tue Jul 4, 2017 10:00am GMT
 
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* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 1.12 بالمئة إلى 6638.77 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.75 بالمئة إلى 908.79 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 0.3 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.8 بالمئة وأمريكانا 4.3 بالمئة وفيفا 2.4 بالمئة.

* هبوط أسهم زين 0.5 بالمئة وطيران الجزيرة 1.5 بالمئة وميزان 1.5 بالمئة وأجيليتي 1.7 بالمئة.

* إجمالي قيمة التداولات نحو عشرة ملايين دينار منها 5.1 مليون دينار لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 
 