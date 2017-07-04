لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 1.12 بالمئة إلى 6638.77 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.75 بالمئة إلى 908.79 نقطة.

* إجمالي قيمة التداولات نحو عشرة ملايين دينار منها 5.1 مليون دينار لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)