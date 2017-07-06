لمحة -تباين مؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق

* مؤشر كويت 15 يغلق منخفضا 0.28 بالمئة إلى 907.32 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 0.14 في المئة إلى 6680.13 نقطة.

* أسهم فيفا تتراجع 2.44 في المئة ومباني 0.93 في المئة وزين 0.73 في المئة وبنك الكويت الوطني 0.72 في المئة وبنك برقان 0.3 في المئة.