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صباح الخير من رويترز

Sat Jul 30, 2011 4:37am GMT
 
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 السبت 30 يوليو تموز
 
 أهم الأنباء الإقليمية
- جماعة حقوقية تعلن مقتل 20 مدنيا في شتى انحاء سوريا
- حلف الاطلسي يقصف اطباقا لبث قنوات فضائية ليبية
- الحكومة الليبية تقول انها قتلت 190 معارضا في قتال بغرب 
البلاد
- مجلس الامن يدرس الافراج عن اصول ليبية للمساعدة
- الآلاف يتظاهرون مع تصاعد التوتر في العاصمة اليمنية
- محكمة دولية تكشف اسماء المتهمين في اغتيال الحريري
- إسلاميون وآخرون يحتشدون بعشرات الألوف في مصر وسط توتر 
وانقسام
- مصادر: مقتل أربعة بينهم ضابط جيش في اشتباكات بمدينة مصرية
- الامم المتحدة: جنوب الصومال كله يتجه الى المجاعة
- إسرائيل تفكر في تقديم اعتذار مخفف لتركيا عن هجوم على سفينة
- وكالة: انفجار في خط انابيب للغاز بين إيران وتركيا
 أهم الأنباء العالمية
- الامم المتحدة تضيف طالبان الباكستانية الى قائمة العقوبات
- طالبان الباكستانية تعلن المسؤولية عن اختطاف سويسريين
- مسؤولون: مقتل 17 في انفجارين بجنوب افغانستان
- توجيه الاتهام لجندي أمريكي يشتبه في تدبيره لمؤامرة ارهابية
- النرويج تدفن ضحايا هجمات اوسلو بعد اسبوع من المذبحة
- الذهب يسجل مستوى قياسيا عند 1632.30 دولار للأوقية
- وزير النفط الهندي: نحاول دفع مستحقات إيران عبر تركيا
- تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% في يوليو
 السعودية
- المؤشر السعودي يتراجع 0.49 في المئة إلى 6445.17 نقطة في اغلاق 
الجلسة السابقة
 
 مصر
- مؤسسة التمويل الدولية تستثمر في أوراسكوم للإنشاء المصرية 
- المؤشر المصري يتراجع 0.53 في المئة إلى 5022.25 نقطة في إغلاق 
الجلسة 
السابقة
 
 الامارات
- صحيفة..مؤسسة الامارات للطاقة النووية تطرح مناقصة لشراء 
الوقود النووي
- مؤشر أبوظبي يتراجع 0.51 في المئة إلى 2627.99 نقطة في إغلاق 
الجلسة 
السابقة
- مؤشر دبي يتراجع 0.09 في المئة إلى 1506.13 نقطة في إغلاق الجلسة 
السابقة
 
 الكويت 
- المؤشر الكويتي يتراجع 0.48 في المئة إلى 6036 نقطة في إغلاق الجلسة 
السابقة
 
 الأسواق العالمية
 مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الاغلاق السابق)
- داو جونز 30            -96.87   -0.79%     12143.24 نقطة
- ستاندرد اند بور500     -8.39    -0.65%     1292.28 
- ناسداك                 -9.87    -0.36%     2756.23 
- يوروفرست 300           -4.49    -0.41%     1084.75
- نيكي                   -68.32   -0.69%     9833.03
 
 
 النفط (مستويات الإغلاق السابق)
- خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -1.74  -1.79%  95.70  دولار
- مزيج برنت (برميل)            -0.62  -0.53%  116.74 دولار
 
 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
- اليورو/ الدولار       1.4395-1.4397   دولار 
- الدولار/ ين            76.73-76.78    ين 
- الاسترليني/ دولار        1.6418-1.6423   دولار 
- الذهب (أوقية-أونصة) 1626.14-1627.14  دولار
 
                ع ه - وي - أ ص
 