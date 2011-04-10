بورصة قطر تسجل أعلى مستوى في سبعة اسابيع مع عودة صناديق اجنبية

0721 جمت - سجل مؤشر البورصة القطرية ‭.QSI‬‏ أعلى مستوى في سبعة أسابيع مع استهداف المستثمرين الدوليين العائدين للسوق الاسهم القيادية.

وارتفع سهم صناعات قطر 1.5 في المئة وسهم البنك التجاري القطري 1.3 في المئة.

وارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 8746 نقطة وسجل أعلى مستوى منذ 17 فبراير شباط.

وارتفاع المؤشر 16.8 في المئة بعدما هوى إلى أقل مستوى في ستة أشهر في الثالث من مارس آذار نتيجة اضطراب في اسواق الدول الخليجية جراء اضطرابات عنيفة في البحرين المجاورة. بدأ مستثمرون دوليون يشترون من جديد مع تراجع القلاقل السياسية في المنطقة.

وقال هاني جرجس مساعد كبير المتعاملين لدى دلالة للسمسرة "تخطى السوق مستوى مقاومة عند 8500 نقطة وينبغي ان يختبر مستوى 8800 نقطة في المستقبل القريب."

وتابع "تقود الأسهم القيادية التداولات مما يبين عودة الاجانب الذين اشتروا اكثر مما باعوا في الاسبوع المنصرم."

وارتفع سهم بنك قطر الوطني 0.6 في المئة وتنامت مكاسبه منذ الاعلان عن زيادة 34 في المئة في ارباح الربع الأول.