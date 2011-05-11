رئيس وزراء الهند يزور أفغانستان

نيودلهي 11 مايو ايار (رويترز) - قال مكتب رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ اليوم الأربعاء إنه سيزور أفغانستان لمدة يومين بدءا من غد الخميس لبحث الأمن والتنمية وذلك وسط عدم يقين في المنطقة عقب مقتل اسامة بن لادن.

وستكون الزيارة الأولى لسينغ لأفغانستان منذ 2005 وتأتي بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة على يد قوات أمريكية خاصة في باكستان مطلع الأسبوع الماضي.

وقال الموقع الالكتروني لمكتب سينغ اليوم إن زيارةسينغ ستكون يومي 12 13 مايو ايار.

وقال سينغ في بيان نشرته وزارة الخارجية الهندية "يجب ان تنجح أفغانستان في إعادة بناء نفسها كي تزدهر منطقتنا وتمضي إلى الأمام.

"سوف نتبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة وكفاحنا المشترك ضد الإرهاب. يحتاج سعي الشعب الأفغاني للسلام والاستقرار والمصالحة إلى الدعم الكامل من كل بلدان المنطقة والمجتمع الدولي."

وقال مسؤول حكومي كبير مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن الهند مهتمة بسماع وجهات نظر الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بشأن مقتل بن لادن.

واضاف "من الواضح أن الوضع عقب مقتل بن لادن مبعث قلق لنا جميعا وسنرغب في الاستماع إلى ما سيقوله السيد كرزاي."

واضاف للصحفيين "لا عتقد أن جماعات طالبان التي تتخذ ملاذات آمنة في باكستان اصابها الضعف (بمقتل بن لادن). تبدو الجماعات قوية وفتاكة كما كانت دائما. التهديد لم ينته."