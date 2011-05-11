وزير: مقتل ما لا يقل عن 80 متمردا في جنوب السودان

من جيريمي كلارك

جوبا (السودان) 11 مايو ايار (رويترز) - قال وزير اليوم الأبعاء إن أكثر من 80 متمردا قتلوا في اشتباكات مع الجيش في جنوب السودان في أحدث حلقة في سلسلة من أعمال العنف تعكر فترة الاستعداد لاستقلال الجنوب.

ووافق سكان الجنوب المنتج للنفط بأغلبية ساحقة على الانفصال عن الشمال في استفتاء أجري في يناير كانون الثاني ونصت عليه اتفاقية السلام التي أبرمت عام 2005 وأنهت حربا أهلية مع الشمال استمرت عشرات السنين.

وشابت الاحتفالات بنتيجة الاستفتاء على الانفصال موجة من أعمال العنف القبلية والاشتباكات بين جيش الجنوب وميليشيات متمردة.

ويحذر محللون من أن الجنوب الذي ينتظر أن ينفصل في يوليو تموز يمكن أن يصبح دولة فاشلة ويزعزع استقرار المنطقة بأسرها إذا زاد تدهور الأوضاع الأمنية.

ويعتنق معظم سكان الجنوب الدين المسيحي ومعتقدات تقليدية. واتهم زعماء الجنوب الخرطوم بمساندة المتمردين بهدف بث الاضطرابات في المنطقة ومواصلة السيطرة على نفطها.

ونفى الشمال الذي يغلب المسلمون على سكانه تلك الاتهامات كما نفاها العديد من الميليشيات التي تقول إنها تمردت على حكومة الجنوب التي تتهمها بالاستبداد.

وذكر جيديون جاتبان ثوار وزير الإعلام بولاية الوحدة الجنوبية أن الجيش الشعبي لتحرير السودان بدأ يوم الأحد يهاجم ميليشيا متمردة يقودها بيتر جاديت الضابط السابق في جيش الجنوب بالولاية.