اعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فرنسا

باريس 11 مايو ايار (رويترز) - أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الاربعاء ان انتخابات الرئاسة الفرنسية القادمة ستجرى على جولتين يومي 22 إبريل نيسان والسادس من مايو ايار 2012 وتعقبها الانتخابات البرلمانية على جولتين في 10 و17 يونيو حزيران.

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرشح الرئيس نيكولا ساركوزي نفسه وتشير استطلاعات الرأي الحالية الى أنه سيجد صعوبة في الوصول الى الجولة الثانية.

وابرز المرشحين المتوقعين اداء في استطلاعات الراي هو دومينيك شتراوس كان مدير صندوق النقد الدولي وعضو الحزب الاشتراكي.

ويعتزم الاشتراكيون اختيار مرشحهم في اقتراع في اكتوبر تشرين الاول القادم ويحتمل ان يتقدم للانتخابات الداخلية عدة شخصيات اخرى من زعماء الحزب.

كما يتوقع ان ترشح مارين لو بان زعيمة الجبهة الوطنية وهي حزب أقصى اليمين نفسها آملة ان تتجاوز ما حققه والدها زعيم الحزب السابق جان ماري لوبان الذي وصل الى الجولة الثانية في عام 2002.

وتتوقع احدث استطلاعات الراي ان يحصل شتراوس كان على نسبة 23 في المئة ويصل الى الجولة الثانية بسهولة. كما تتوقع وصول لوبان الى الجولة الثانية مع حصولها على 17 في المئة من الاصوات في الاولى وان يخرج ساركوزي من المرحلة الاولى مع حصوله على 16 في المئة فقط.