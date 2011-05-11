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الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بنتائج أعمال الشركات

Wed May 11, 2011 4:52pm GMT
 
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لندن 11 مايو ايار (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام المعاملات اليوم الأربعاء مقتدية بمكاسب وول ستريت وقد لاقت دعما من نتائج أعمال شركات فاقت التوقعات على جانبي الأطلسي.

وبنهاية التعامل في بورصات أوروبا ارتفع مؤشر يوروفرست 300 ‭.FTEU3‬‏ لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 بالمئة إلى 1153.23 نقطة بعد صعوده 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وكانت انباء نتائج أعمال قوية لشركات هي الداعم الرئيسي للسوق. وأقبل المستثمرون على شراء اسهم مجموعة هيرميس للسلع الكمالية الفرنسية. وقفز سهم المجموعة 3.5 في المئة بعد ان فاقت نتائج اعمال الربع الاول للعام التوقعات.

وفي أنحاء أوروبا نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 ‭.FTSE‬‏ البريطاني 0.8 في المئة وأغلق مؤشر داكس ‭.GDAXI‬‏ الألماني مستقرا دونما تغير يذكر وارتفع مؤشر كاك 40 ‭.FCHI‬‏ الفرنسي 0.2 في المئة.

وقفز مؤشر ايبيكس الاسباني 0.6 في المئة وارتفع مؤشر فوتسي ميب الايطالي 0.2 في المئة وزاد مؤشر الاسهم البرتغالية 0.6 في المئة.

م ل (قتص)

 