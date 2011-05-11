الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بنتائج أعمال الشركات
لندن 11 مايو ايار (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام المعاملات اليوم الأربعاء مقتدية بمكاسب وول ستريت وقد لاقت دعما من نتائج أعمال شركات فاقت التوقعات على جانبي الأطلسي.
وبنهاية التعامل في بورصات أوروبا ارتفع مؤشر يوروفرست 300 .FTEU3 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 بالمئة إلى 1153.23 نقطة بعد صعوده 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.
وكانت انباء نتائج أعمال قوية لشركات هي الداعم الرئيسي للسوق. وأقبل المستثمرون على شراء اسهم مجموعة هيرميس للسلع الكمالية الفرنسية. وقفز سهم المجموعة 3.5 في المئة بعد ان فاقت نتائج اعمال الربع الاول للعام التوقعات.
وفي أنحاء أوروبا نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 .FTSE البريطاني 0.8 في المئة وأغلق مؤشر داكس .GDAXI الألماني مستقرا دونما تغير يذكر وارتفع مؤشر كاك 40 .FCHI الفرنسي 0.2 في المئة.
وقفز مؤشر ايبيكس الاسباني 0.6 في المئة وارتفع مؤشر فوتسي ميب الايطالي 0.2 في المئة وزاد مؤشر الاسهم البرتغالية 0.6 في المئة.
م ل (قتص)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.