تقرير: مخزونات البنزين الامريكية في اعلى مستوى في 12 أسبوعا

نيويورك 11 مايو ايار (رويترز) - قالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية اليوم الاربعاء ان مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ الاسبوع المنتهي في الثامن من مايو آيار عام 2009 مع انخفاض الطلب على وقود السيارات عما كان عليه قبل عام.

وقالت الادارة ان مخزونات النفط الخام التجارية زادت 3.78 مليون برميل إلى 370.33 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في السادس من مايو وهو اعلى كثيرا من تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

واظهر التقرير ايضا ان مخزونات البنزين زادت 1.28 مليون برميل الى 205.82 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بهبوط قدره 200 الف برميل. وقال التقرير ان الطلب على وقود السيارات هبط في الاربعة الاسابيع الماضية 2.4 في المئة في المتوسط عما كان عليه الفترة نفسها من عام 2010.

وعقب صدور البيانات هوت اسعار العقود الاجلة للبنزين في السوق الامريكية 6.2 في المئة في بورصة نايمكس.

وهبط معدل تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية الى 81.7 في المئة من طاقتها من 82.8 في المئة في الاسبوع السابق. وارتفعت واردات الخام 87 الف برميل يوميا الى 8.93 مليون ب-ي.

وانخفضت مخزونات المقطرات 843 الف برميل إلى 144.29 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 400 الف برميل.