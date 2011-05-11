الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة مع تراجع السلع الأولية

نيويورك 11 مايو ايار (رويترز) - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الاغلاق اليوم الأربعاء لتقطع ثلاثة أيام من الصعود إثر نتائج مخيبة للآمال لشركة ديزني وانخفاض أسعار النفط والسلع الأولية.

وبنهاية التعامل انخفض مؤشر داو جونز الصناعي ‭.DJI‬‏ لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 130.25 نقطة او 1.02 بالمئة إلى 12630.11 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‭.SPX‬‏ الأوسع نطاقا 15.10 نقطة أو 1.11 بالمئة ليصل إلى 1342.06 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع ‭.IXIC‬‏ 26.83 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 2845.06 نقطة.