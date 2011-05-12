الأسهم الأوروبية تتراجع مع هبوط أسهم التعدين والنفط

لندن 12 مايو ايار (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية التعاملات اليوم الخميس وفي مقدمتها أسهم شركات التعدين والطاقة بعد هبوط أسعار السلع الأولية بسبب ضعف توقعات الطلب.

وبنهاية التعامل في بورصات أوروبا تراجع مؤشر يوروفرست 300 ‭ .FTEU3‬‏ لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.7 بالمئة إلى 1145.07 نقطة بعدما ارتفع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتحملت أسهم شركات التعدين معظم الهبوط ونزل مؤشر ستوكس اوروبا 600 للمعادن الصناعية اثنين في المئة مع هبوط النحاس الى ادنى مستوى له في خمسة اشهر بسبب مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب من الصين أكبر مستهلك للمعدن في العالم والولايات المتحدة.

وانخفضت أسهم شركات التعدين انجلو امريكان وبي.اتش.بي بيليتون وريو تينتو.

وتضررت بشدة أيضا أسهم شركات الطاقة فقد انخفض مؤشر القطاع 1.7 في المئة في اعقاب هبوط حاد لاسعار النفط. ونزل سهم بي.جي جروب 1.9 في المئة.

وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 ‭.FTSE‬‏ البريطاني 0.6 بالمئة ومؤشر كاك 40 ‭.FCHI‬‏ الفرنسي 0.9 بالمئة ومؤشر داكس ‭.GDAXI‬‏ الألماني 0.7 بالمئة.