الخزانة الأمريكية لن تبيع أسهمها في جنرال موتورز حتى أغسطس

نيويورك 12 مايو ايار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن وزارة الخزانة الأمريكية لا تخطط لبيع أسهمها المتبقية في شركة جنرال موتورز (جي.إم) لصناعة السيارات حتى إعلان النتائج المالية للشركة للربع الثاني من العام المتوقع في أغسطس آب.

وقالت المصادر إن وزارة الخزانة التي تملك حصة تبلغ 32 في المئة في جي.إم أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة تخطط للانتظار لطرح ثانوي في ضوء أداء أسهم الشركة في الآونة الأخيرة وأقرب موعد محتمل لبيع الأسهم سيكون في أغسطس.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن الموضوع لم يطرح علانية.

وأضافت المصادر أن الحكومة الأمريكية تعارض أيضا فكرة بيع جزء من أسهمها مباشرة إلى جي.إم رغم أن مثل هذا الإجراء تم اقتراحه كخيار ممكن.

وامتنع متحدث باسم وزارة الخزانة عن التعليق.