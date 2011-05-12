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صعود النفط الامريكي في اغلاق نايمكس

Thu May 12, 2011 7:11pm GMT
 
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نيويورك 12 مايو ايار (رويترز) - أغلقت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي على صعود اليوم الخميس في حركة تعامل متقلبة إذ طغى تراجع الدولار على المخاوف بشأن الطلب وانتعش النفط بعد هبوطه خمسة في المئة الجلسة السابقة.

وفي ختام التعامل في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفع سعر عقود الخام الأمريكي لتسليم يونيو حزيران عند التسوية 0.76 دولار أو 0.77 في المئة إلى 98.97 دولار للبرميل بعد ان تقلب في نطاق بين 95.25 دولار و100.49 دولار.

م ل (قتص)

 