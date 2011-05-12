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البرازيل تفرض قيودا على الواردات من السيارات وأجزائها

Thu May 12, 2011 8:21pm GMT
 
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برازيليا 12 مايو ايار (رويترز) - قال مصدر حكومي اليوم الخميس إن البرازيل ستفرض قيودا تجارية غير جمركية على الواردات من السيارات وأجزاء السيارات في محاولة لكبح جماح الزيادة السريعة في الواردات التي تسبب أضرارا للمصنعين المحليين.

وستشدد الحكومة متطلبات رخص استيراد السيارات وأجزاء السيارات مما قد يؤدي إلى تأخيرات وإتاحة الوقت أمام المصنعين المحليين لاسترداد نصيبهم في السوق.

وتستغرق عملية الحصول على رخص استيراد الآن ما يصل إلى شهرين بعد أن كانت في السابق تتم سريعا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع نطاقا لحكومة الرئيسة ديلما روسيف التي تولت مهام منصبها في الأول من يناير كانون الثاني في مواجهة موجة من الواردات الرخيصة التي تدفع الميزان التجاري للبلاد نحو الاختلال.

وسيؤثر الإجراء بشكل رئيسي على المركبات وأجزاء السيارات القادمة من الأرجنتين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمكسيك وهم الموردون الرئيسيون للسيارات للبرازيل.

ع ر- م ل (قتص)
 