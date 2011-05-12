الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

نيويورك 12 مايو ايار (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الاغلاق اليوم الخميس في حين يتدارس المستثمرون اشارات اقتصادية متباينة والتقلب الذي اتسمت به اسواق السلع الأولية في الآونة الأخيرة بحثا عن اتجاه.