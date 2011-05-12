صعود النفط الامريكي في اغلاق نايمكس

نيويورك 12 مايو ايار (رويترز) - أغلقت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي على صعود اليوم الخميس في حركة تعامل متقلبة إذ طغى تراجع الدولار على المخاوف بشأن الطلب وانتعش النفط بعد هبوطه خمسة في المئة الجلسة السابقة.

وفي ختام التعامل في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفع سعر عقود الخام الأمريكي لتسليم يونيو حزيران عند التسوية 0.76 دولار أو 0.77 في المئة إلى 98.97 دولار للبرميل بعد ان تقلب في نطاق بين 95.25 دولار و100.49 دولار.

وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن عند التسوية 41 سنتا الى 112.98 دولار للبرميل بعد ان جرى تداولها في نطاق من 110.15 دولار إلى 114.56 دولار.