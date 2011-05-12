أسعار الدولار الساعة 2100 بتوقيت جرينتش

لندن 12 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش اليوم:

سعر الصرف اليورو 1.4243 دولار أمريكي الاسترليني 1.6285 دولار أمريكي الدولار الاسترالي 1.0671 دولار امريكي الدولار 80.94 ين ياباني

0.8835 فرنك سويسري

5.2341 كرونة دنمركية

5.5029 كرونة نرويجية

6.2929 كرونة سويدية

1.6191 ريال برازيلي

0.962 دولار كندي

7.7718 دولار هونج كونج

11.6217 بيزو مكسيكي

27.927 روبل روسي

1.2381 دولار سنغافوري

6.8878 راند جنوب افريقي

م ل (قتص)