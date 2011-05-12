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أسعار الدولار الساعة 2100 بتوقيت جرينتش

Thu May 12, 2011 9:25pm GMT
 
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 لندن 12 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات 
الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 2100 
بتوقيت جرينتش اليوم:
 
               سعر الصرف
  اليورو           1.4243    دولار أمريكي 
  الاسترليني          1.6285    دولار أمريكي
  الدولار الاسترالي    1.0671    دولار امريكي 
  الدولار           80.94    ين ياباني 
                0.8835    فرنك سويسري
                5.2341     كرونة دنمركية
                5.5029    كرونة نرويجية
                6.2929    كرونة سويدية
                1.6191    ريال برازيلي
                0.962     دولار كندي
                7.7718    دولار هونج كونج
                11.6217   بيزو مكسيكي
                27.927    روبل روسي
                1.2381    دولار سنغافوري 
                6.8878    راند جنوب افريقي 
 
م ل  (قتص)
 