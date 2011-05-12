Sat 24 Dec 2016 | 21:40 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صندوق النقد:أزمة الديون يمكن أن تمتد إلى دول أوروبية رئيسية

Thu May 12, 2011 9:30pm GMT
 
[-] نص [+]

فرانكفورت/أثينا 12 مايو ايار (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه رغم الصفقات لإنقاذ اليونان وأيرلندا والبرتغال فإن أزمة ديون أوروبا قد تمتد إلى دول رئيسية في منطقة اليورو وشرق أوروبا الناشئة.

وجاء هذا التحذير مع قول مصادر حكومية في أثينا إن مفتشين دوليين يفحصون إلتزام اليونان بحزمة الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وجدوا مخالفات ويضغطون من أجل خفض أكبر للإنفاق لتغطية النقص المحتمل في الإيرادات.

وأظهر استطلاع لرويترز لآراء مستثمرين وخبراء اقتصاديين أن غالبيتهم الساحقة يعتقدون أن اليونان ستعيد هيكلة ديونها ربما في أواخر هذا العام. ويعتقد معظم مديري صناديق الاستثمار أن اليونان ستسدد أقل من نصف الديون المستحقة عليها.

وقال صندوق النقد الدولي إنه على استعداد لتقديم مزيد من المساعدات لليونان إذا طلبت ذلك رغم أن اليونان التي أطلقت أزمة الديون السيادية في عام 2009 لا يزال لديها مجال لجمع أموال إضافية من خلال الخصخصة.

وقال الصندوق في أحدث تقاريره الاقتصادية عن أوروبا "لا يزال إمتداد الأزمة إلى دول رئيسيةفي منطقة اليورو ثم إلى دول أوروبية ناشئة يشكل مخاطر ملموسة."

لكن الأسواق لديها مخاوف متزايدة ألا تتمكن اليونان من سداد ديونها البالغة 327 مليار يورو (464 مليار دولار) وسيكون عليها إعادة الهيكلة مسببة خسائر للمستثمرين وعواقب وخيمة في منطقة اليورو وما وراءها.

ع ر- م ل (قتص)
 