عمال يدخلون مفاعلا نوويا متعطلا باليابان لأول مرة منذ الكارثة

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طوكيو 5 مايو ايار (رويترز) - دخل عمال يابانيون مبنى المفاعل رقم 1 في محطة فوكوشيما دايتشي النووية المتعطلة اليوم الخميس للمرة الأولى منذ أن أدى انفجار إلى الإطاحة بسقف المفاعل بعد يوم من زلزال مدمر في 11 مارس اذار وأمواج مد أعقبته.

وحال ارتفاع مستويات الإشعاع داخل المبنى دون دخول العاملين لبدء تركيب نظام تبريد جديد للسيطرة بشكل نهائي على المحطة وهي عملية قالت شركة طوكيو اليكتريك باور (تيبكو) المشغلة للمحطة إنها ربما تستغرق العام بأكمله.

وخلف الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 من مارس وبلغت قوته تسع درجات بمقياس ريختر وأمواج المد (تسونامي) نحو 14800 قتيل و11 الفا في عداد المفقودين ودمر عشرات الآلاف من المنازل.

كما أدى إلى تعطل نظام التبريد في محطة فوكوشيما الواقعة على بعد 240 كيلومترا إلى الشمال من طوكيو مما أدى إلى أكبر تسرب للإشعاع منذ كارثة تشرنوبيل عام 1986 .

وقال متحدث باسم تيبكو إن اثنين من العاملين في الشركة إلى جانب 10 من المتعاقدين يرتدون الزي الواقي والأقنعة ويحملون خزانات الهواء عملوا على مدى ساعة ونصف الساعة لتوصيل أنابيب ضخ لوحدات التهوية التي ستنقي 95 في المئة من المواد المشعة في الجو.

وقال ناويوكي ماتسوموتو المتحدث باسم الشركة "سنقوم بتشغيل (وحدات التهوية) لمدة يومين أو ثلاثة. بعد ذلك نعتزم بدء العمل في تركيب نظام التبريد فعليا."

وقالت وكالة السلامة النووية لاحقا إن نظام التهوية والمنقيات تعمل.