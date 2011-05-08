وزير بريطاني: اليونان قد تحتاج مساعدة اضافية من منطقة اليورو

لندن 8 مايو ايار (رويترز) - قال جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني اليوم الأحد إن اليونان قد تحتاج مزيدا من المساعدة للخروج من أزمة الديون لكن بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ إضافية.

واجتمع وزراء من أكبر اقتصادات منطقة اليورو يوم الجمعة لمناقشة أزمة ديون اليونان وأشار أوزبورن إلى استمرار المحادثات.

وقال إن الصعوبات التي تواجهها اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعا متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى التخلف عن سداد الديون.

وقال أوزبورن لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا أعتقد بالطبع أنه من المحتم أن تتخلف اليونان عن السداد.

"أعتقد أننا سندرس ولا ريب حزمة لإنقاذ اليونان ونرى ما الذي يستطيعون فعله للخروج من الأزمة العام القادم لكن ذلك قد يتضمن مساعدة إضافية من منطقة اليورو على سبيل المثال."

وقال إنه لا يريد أن تشارك بريطانيا في أي حزمة إنقاذ إضافية لليونان.