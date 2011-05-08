اليابان متمسكة بالطاقة النووية رغم دعوة لاغلاق محطة

طوكيو 8 مايو ايار (رويترز) - قال مسؤولون يابانيون اليوم الأحد إنهم متمسكون بتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بعدما دعا رئيس الوزراء لاغلاق محطة نووية لكنهم أضافوا أن هدف توليد نصف احتياجات البلاد من الكهرباء بالطاقة النووية بحلول 2030 يحتاج لاعادة نظر.

ودعا رئيس الوزراء ناوتو كان لاغلاق محطة نووية في وسط اليابان خشية وقوع كارثة زلزال آخر بعد الأضرار التي لحقت بمحطة فوكوشيما في شمال شرقي البلاد جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في 11 مارس اذار وما تلاه من أمواج مد بحري عاتية.

وقتل أو فقد نحو 26 ألف شخص بعد الزلزال وامواج المد العاتية اللذين تسببا في أكبر كارثة نووية في العالم منذ كارثة مفاعل تشيرنوبل في 1986. ومازالت الاشعاعات تتسرب من المحطة.

وأشارت الدعوة لاغلاق محطة هاماوكا لتحول محتمل في سياسة الطاقة اليابانية ورغم أن الحكومة تقول إن المحطات الاخرى لن تتأثر فقد تشجع الخطوة الحركات المعارضة للطاقة النووية.

وقال يوشيتو سينجوكو نائب أمين مجلس الوزراء الياباني إن اليابان لن تتخلى عن توليد الكهرباء بالطاقة النووية رغم ان وزير التجارة بانري كايدا الذي يشرف على سياسة الطاقة قال إنه يجب مراجعة هدف اليابان.

وقال كايدا على قناة فوجي التلفزيونية "فيما يتعلق بسياسة الطاقة فقد حددنا في يونيو الماضي هدف رفع نسبة انتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى 50 بالمئة بحلول 2030 لكن علينا اعادة النظر في ذلك."

وأضاف "يجب أن نوجه جهودا أكبر للطاقة المتجددة وسيصبح هذا أحد محفزات النمو (الاقتصادي)."

وتعهدت اليابان العام الماضي بتعزيز نسبة توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلى 50 بالمئة بحلول 2030 من 30 بالمئة حاليا عن طريق بناء 14 مفاعلا جديدا على الأقل.