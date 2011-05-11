الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة متأثرة بنتائج ديزني
نيويورك 11 مايو ايار (رويترز) - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء لتقطع ثلاثة أيام من الصعود إثر نتائج محبطة لشركة ديزني وانخفاض أسعار النفط.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي .DJI لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 47.38 نقطة او 0.37 بالمئة إلى 12712.98 نقطة بينما فقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 .SPX الأوسع نطاقا أربع نقاط أو 0.29 بالمئة ليصل إلى 1353.16 نقطة وتراجع مؤشر ناسداك المجمع .IXIC 5.09 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 2866.80 نقطة.
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