الأسهم الأوروبية تتراجع بقيادة شركات التعدين

لندن 12 مايو ايار (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية في أوائل التعاملات اليوم الخميس وفي مقدمتها أسهم شركات التعدين والطاقة بعد هبوط أسعار السلع الأولية بسبب ضعف توقعات الطلب.

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 ‭ .FTEU3‬‏ لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.1 بالمئة إلى 1141.04 نقطة بعدما ارتفع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع سعر النحاس في لندن اليوم الخميس بعدما سجل الليلة الماضية أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول بسبب مخاوف بشأن تراجع الطلب من الصين أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وانخفضت أسهم شركات التعدين انجلو امريكان وبي.اتش.بي بيليتون وريو تينتو ما بين اثنين و2.2 بالمئة.

وقال جيريمي باتستون كار المحلل لدى تشارلز ستانلي "التباطؤ الذي شهدناه في العديد من المؤشرات الاقتصادية يشير إلى أن هناك قلقا بين المستثمرين بشأن استمرار قوة السلع الأولية.

"هناك ارتباط (عكسي) كبير بين الأسهم والدولار الذي هو قوي بسبب ضعف اليورو مع استمرار الأزمة في دول أطراف منطقة اليورو."

وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 ‭.FTSE‬‏ البريطاني 0.9 بالمئة ومؤشر كاك 40 ‭.FCHI‬‏ الفرنسي 1.1 بالمئة ومؤشر داكس ‭.GDAXI‬‏ الألماني 0.9 بالمئة.