Sat 24 Dec 2016 | 21:43 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

اليورو يقلص خسائره مقابل الدولار بعد بيانات اقتصادية

Thu May 12, 2011 1:19pm GMT
 
[-] نص [+]

نيويورك 12 مايو ايار (رويترز) - قلص اليورو خسائره أمام الدولار اليوم الخميس بعدما رسمت بيانات طلبات البطالة ومبيعات التجزئة الأمريكية صورة متباينة للاقتصاد.

وتراجع اليورو لفترة وجيزة إلى 1.4142 دولار من 1.4150 دولار قبل البيانات. وفي وقت لاحق ارتفع اليورو إلى 1.4168 دولار وفقا لبيانات منصة إي.بي.اس للتداول الالكتروني. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.4156 دولار منخفضا 0.3 بالمئة عن الجلسة السابقة.

وتراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد زيادة كبيرة مفاجئة في الأسبوع الذي سبقه.

وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية في ابريل نيسان أقل زيادة في تسعة أشهر.

ع ه - ن ج (قتص)
 