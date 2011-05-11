أسعار الدولار الساعة 1200 بتوقيت جرينتش

لندن 11 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 1200 بتوقيت جرينتش اليوم:

سعر الصرف اليورو 1.4374 دولار أمريكي الاسترليني 1.6496 دولار أمريكي الدولار الاسترالي 1.0843 دولار امريكي الدولار 81.13 ين ياباني

0.8805 فرنك سويسري

5.1859 كرونة دنمركية

5.4201 كرونة نرويجية

6.233 كرونة سويدية

1.6027 ريال برازيلي

0.9522 دولار كندي

7.771 دولار هونج كونج

11.546 بيزو مكسيكي

27.6381 روبل روسي

1.2293 دولار سنغافوري

6.7657 راند جنوب افريقي

ع ه (قتص)