النفط الامريكي يهبط دولارين قبيل بيانات المخزونات

نيويورك 11 مايو ايار (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي اكثر من دولارين اليوم الاربعاء قبيل صدور بيانات مخزونات النفط الحكومية التي من المتوقع ان تظهر ارتفاع مخزونات الخام ووسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.