الدولار يصعد امام اليورو والين بعد بيانات الوظائف الأمريكية

نيويورك 6 مايو ايار (رويترز) - ارتفع الدولار أمام الين واليورو إلى أعلى مستوى خلال الجلسة بعد أن اظهرت بيانات اليوم الجمعة ارتفاع الوظائف الأمريكية بصورة فاقت التوقعات في شهر أبريل نيسان حيث وفرت الشركات الخاصة وظائف بأعلى معدل في خمس سنوات.