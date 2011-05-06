الدولار يصعد امام اليورو والين بعد بيانات الوظائف الأمريكية
نيويورك 6 مايو ايار (رويترز) - ارتفع الدولار أمام الين واليورو إلى أعلى مستوى خلال الجلسة بعد أن اظهرت بيانات اليوم الجمعة ارتفاع الوظائف الأمريكية بصورة فاقت التوقعات في شهر أبريل نيسان حيث وفرت الشركات الخاصة وظائف بأعلى معدل في خمس سنوات.
وتراجع اليورو إلى 1.4455 دولار وفقا لبيانات رويترز في تعاملات متقلبة. وسجل في أحدث التعاملات 1.4477 دولار بانخفاض 0.5 بالمئة عن الجلسة السابقة.
وارتفع الدولار مقابل الين إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 80.92 ين وبلغ في أحدث التعاملات 80.78 ين بزيادة 0.8 بالمئة.
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