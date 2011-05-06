Sat 24 Dec 2016 | 21:45 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الدولار يصعد امام اليورو والين بعد بيانات الوظائف الأمريكية

Fri May 6, 2011 12:48pm GMT
 
[-] نص [+]

نيويورك 6 مايو ايار (رويترز) - ارتفع الدولار أمام الين واليورو إلى أعلى مستوى خلال الجلسة بعد أن اظهرت بيانات اليوم الجمعة ارتفاع الوظائف الأمريكية بصورة فاقت التوقعات في شهر أبريل نيسان حيث وفرت الشركات الخاصة وظائف بأعلى معدل في خمس سنوات.

وتراجع اليورو إلى 1.4455 دولار وفقا لبيانات رويترز في تعاملات متقلبة. وسجل في أحدث التعاملات 1.4477 دولار بانخفاض 0.5 بالمئة عن الجلسة السابقة.

وارتفع الدولار مقابل الين إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 80.92 ين وبلغ في أحدث التعاملات 80.78 ين بزيادة 0.8 بالمئة.

س ج - ع ه - ل ص

 