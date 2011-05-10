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أسعار الدولار الساعة 1200 بتوقيت جرينتش

Tue May 10, 2011 11:57am GMT
 
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 لندن 10 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل 
الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 1200 بتوقيت جرينتش اليوم:
 
               سعر الصرف
  اليورو           1.4358    دولار أمريكي 
  الاسترليني          1.6349    دولار أمريكي
  الدولار الاسترالي    1.0799    دولار امريكي 
  الدولار           80.59     ين ياباني 
                0.8771    فرنك سويسري
                5.192     كرونة دنمركية
                5.4421    كرونة نرويجية
                6.2367    كرونة سويدية
                1.6129    ريال برازيلي
                0.9594    دولار كندي
                7.7718    دولار هونج كونج
                11.6053   بيزو مكسيكي
                27.7375   روبل روسي
                1.2326    دولار سنغافوري 
                6.754     راند جنوب افريقي 
 
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