انخفاض صافي أرباح طيران سنغافورة في الربع الأخير بسبب الوقود

سنغافورة 12 مايو ايار (رويترز) - أعلنت طيران سنغافورة ثاني أكبر شركة طيران في العالم من حيث القيمة السوقية انخفاضا غير متوقع في صافي الأرباح الفصلية نظرا للارتفاع الكبير في أسعار وقود الطائرات وحذرت من ضعف معامل الحمولة في الأمد القريب ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير زلزال اليابان.

وأعلنت طيران سنغافورة التي تملك فيها شركة الاستثمار الحكومية السنغافورية تيماسيك هولدنجز حصة تبلغ 55 في المئة أيضا عن توزيعات أرباح خاصة تبلغ 80 سنتا سنغافوريا إضافة إلى التوزيعات النهائية التي بلغت 40 سنتا سنغافوريا للسهم.

وأبدى بعض المحللين مخاوف من أن تؤدي المنافسة من ناقلات شرق أوسطية مثل طيران الامارات والاتحاد في الأعوام القليلة الماضية في السوق الآسيوية وتوسع المنافسين التقليديين مثل كاثي باسيفيك إلى مزيد من الضغوط التنافسية على طيران سنغافورة.

وقالت طيران سنغافورة في بيان "سيؤثر التحدي المزدوج من ضعف معاملات الحمولة في الأمد القريب وارتفاع أسعار الوقود بشكل غير موات على الأداء التشغيلي للشركة."

وزادت إيرادات الربع الأخير 7.5 في المئة عن العام الماضي إلى 3.6 مليار دولار سنغافوري.