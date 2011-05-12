أوباما يحث الشركات والبنوك على تعيين موظفين ومساعدة الاقتصاد

واشنطن 12 مايو ايار (رويترز) - حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشركات على تعيين موظفين والبنوك والمؤسسات الأخرى على بذل المزيد لمساعدة اقتصاد قال عنه إنه سيستغرق "عدة سنوات" ليعافى بشكل كامل.

وقال أوباما في اجتماع نظمته شبكة سي.بي.إس الإخبارية أمس الأربعاء إن سوق الإسكان الضعيف وارتفاع أسعار البنزين يشكلان أكبر عقبة أمام الاقتصاد.

وقال في تصريحات أذيعت اليوم الخميس "علينا أن نفعل المزيد لحث الشركات على الاستثمار والتعيين.

"سيستغرق الأمر عدة سنوات لنصل إلى ما نريد تحقيقه."

وتسعى إدارة أوباما إلى وسائل لتمديد برامج لمساعدة المواطنين الذين يواجهون صعوبات في سداد الرهونات العقارية للمنازل التي تكلفهم أكثر من قيمتها الحقيقية.

وقال أوباما "سنواصل العمل مع الكونجرس لنرى ماإذا كان يمكننا أن نقترح مزيدا من القوانين لتشجيع تعديلات القروض طويلة الأمد.

"نحاول التوسع في برنامج تعديل القروض ليشمل مزيدا من المواطنين."