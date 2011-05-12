أسعار الدولار الساعة 1500 بتوقيت جرينتش

لندن 12 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش اليوم:

سعر الصرف اليورو 1.4192 دولار أمريكي الاسترليني 1.6261 دولار أمريكي الدولار الاسترالي 1.0612 دولار امريكي الدولار 80.77 ين ياباني

0.8859 فرنك سويسري

5.252 كرونة دنمركية

5.5276 كرونة نرويجية

6.3366 كرونة سويدية

1.6229 ريال برازيلي

0.969 دولار كندي

7.7723 دولار هونج كونج

11.6958 بيزو مكسيكي

27.966 روبل روسي

1.2422 دولار سنغافوري

6.9375 راند جنوب افريقي

ل ص (قتص)