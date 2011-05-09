أكبر تراجع لأسعار المنازل البريطانية في عام ونصف

لندن 9 مايو ايار (رويترز) - قالت هاليفاكس للإقراض العقاري اليوم الاثنين إن أسعار المنازل البريطانية تعرضت في ابريل نيسان لأكبر تراجع سنوي لها في عام ونصف مع عزوف المشترين بسبب مخاوف بشأن توقعات الاقتصاد.

وتراجع مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل 3.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ابريل مقارنة به قبل عام وذلك في أكبر انخفاض منذ أكتوبر تشرين الأول 2009 وليصبح متوسط سعر المنزل 160 ألفا و395 جنيها استرلينيا.

وعلى أساس شهري تراجعت الأسعار 1.2 بالمئة في أكبر انخفاض منذ سبتمبر أيلول 2010 بينما كانت التوقعات لزيادة 0.1 بالمئة. كانت الأسعار استقرت دون تغيير في مارس آذار.

وقال مارتن اليس محلل سوق الإسكان لدى هاليفاكس "ضعف ثقة المستهلكين لأسباب منها عدم التيقن بشأن التوقعات الاقتصادية يكبح الطلب على المنازل ويتسبب في تراجع الأسعار بعض الشيء."

ولم يحقق الاقتصاد البريطاني أي نمو منذ سبتمبر مما يثير مخاوف من تعثر التعافي حتى من قبل أن يبدأ أثر خفض الإنفاق الحكومي بالظهور.

وفي مسح لرويترز الشهر الماضي توقع محللون تراجع أسعار المنازل 1.3 بالمئة في المتوسط هذا العام.