أسعار الدولار الساعة 1200 بتوقيت جرينتش

لندن 9 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 1200 بتوقيت جرينتش اليوم:

سعر الصرف اليورو 1.4403 دولار أمريكي الاسترليني 1.6378 دولار أمريكي الدولار الاسترالي 1.075 دولار امريكي الدولار 80.74 ين ياباني

0.876 فرنك سويسري

5.176 كرونة دنمركية

5.4625 كرونة نرويجية

6.229 كرونة سويدية

1.6149 ريال برازيلي

0.9638 دولار كندي

7.772 دولار هونج كونج

11.6046 بيزو مكسيكي

27.827 روبل روسي

1.2327 دولار سنغافوري

6.6977 راند جنوب افريقي

ل ص (قتص)