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أسعار الدولار الساعة 1200 بتوقيت جرينتش

Mon May 9, 2011 11:58am GMT
 
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 لندن 9 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل 
الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 1200 بتوقيت جرينتش اليوم:
 
               سعر الصرف
  اليورو           1.4403    دولار أمريكي 
  الاسترليني          1.6378    دولار أمريكي
  الدولار الاسترالي    1.075     دولار امريكي 
  الدولار           80.74     ين ياباني 
                0.876     فرنك سويسري
                5.176     كرونة دنمركية
                5.4625    كرونة نرويجية
                6.229     كرونة سويدية
                1.6149    ريال برازيلي
                0.9638    دولار كندي
                7.772     دولار هونج كونج
                11.6046   بيزو مكسيكي
                27.827    روبل روسي
                1.2327    دولار سنغافوري 
                6.6977    راند جنوب افريقي 
 
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