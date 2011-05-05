أسعار الدولار الساعة 1500 بتوقيت جرينتش

لندن 5 مايو ايار (رويترز)- فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش اليوم:

سعر الصرف اليورو 1.4621 دولار أمريكي الاسترليني 1.6413 دولار أمريكي الدولار الاسترالي 1.0661 دولار امريكي الدولار 79.97 ين ياباني

0.8672 فرنك سويسري

5.0984 كرونة دنمركية

5.428 كرونة نرويجية

6.1824 كرونة سويدية

1.6146 ريال برازيلي

0.9642 دولار كندي

7.7718 دولار هونج كونج

11.6875 بيزو مكسيكي

27.513 روبل روسي

1.2376 دولار سنغافوري

6.7381 راند جنوب افريقي

م ص ع (قتص)