مجلس الشيوخ الامريكي يجيز ميزانية انفاق مؤقتة

واشنطن 9 ابريل نيسان (رويترز) - اجاز مجلس الشيوخ الامريكي على عجل ميزانية انفاق مؤقتة امس الجمعة لتمويل الحكومة الاتحادية لمدة اسبوع لتفادي اغلاق الحكومة عند منتصف الليل.

واجاز مجلس الشيوخ في سباق مع الزمن ودون نقاش الميزانية بعد ان توصل زعماء الكونجرس لاتفاق مع الرئيس باراك اوباما على ميزانية تمويل لباقي العام المالي الذي ينهي في 03 سبتمبر ايلول.

ومن المتوقع ان يعطي مجلس النواب موافقته النهائية في وقت لاحق اليوم السبت على هذا الاجراء كي يوقعه اوباما ليصبح قانونا.