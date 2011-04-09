مجلس النواب الامريكي يوافق على اجراء لتجنب توقف عمل الحكومة
واشنطن 9 ابريل نيسان (رويترز) - وافق مجلس النواب الامريكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت على اجراء تمويل مؤقت لمدة اسبوع لتفادي توقف عمل الحكومة الاتحادية ممهدا الطريق امام الموافقة على ميزانية للحزبين الديمقراطي والجمهوري هذا الاسبوع لتمويل الحكومة بقية السنة المالية الحالية مع 73.8 مليار دولار في خفض للانفاق.
ووافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على ميزانية التمويل القصيرة المدى بعد فترة وجيزة من موافقة مجلس الشيوخ عليها. وسيذهب هذا الاجراء حاليا الى الرئيس باراك اوباما للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
أ ص (قتص)
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