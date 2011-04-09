مجلس النواب الامريكي يوافق على اجراء لتجنب توقف عمل الحكومة

واشنطن 9 ابريل نيسان (رويترز) - وافق مجلس النواب الامريكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت على اجراء تمويل مؤقت لمدة اسبوع لتفادي توقف عمل الحكومة الاتحادية ممهدا الطريق امام الموافقة على ميزانية للحزبين الديمقراطي والجمهوري هذا الاسبوع لتمويل الحكومة بقية السنة المالية الحالية مع 73.8 مليار دولار في خفض للانفاق.