انباء عن سقوط جرحى بعد ان اطلقت قوات الامن النار خلال مسيرة
صنعاء 11 مايو ايار (رويترز) - قال شهود عيان ان عدة متظاهرين جرحوا اليوم الاربعاء عندما اطلقت قوات الامن اليمنية النار في الهواء لمنع تقدم مسيرة نحو مقر مجلس الوزراء في صنعاء حيث يحاول المتظاهرون تكثيف الضغط على الرئيس علي عبد الله صالح كي يستقيل.
وقال الشهود ان سيارات الاسعاف وسيارات خاصة سارعت بنقل الجرحى الى المستشفيات. واضافوا ان المسيرة توقفت للمساعدة في علاج الجرحى واجلائهم. وقالوا ان التشوش منعهم من تحديد ما اذا كان اي متظاهر قتل.
ع م ع - ن ع (سيس)
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