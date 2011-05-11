انباء عن سقوط جرحى بعد ان اطلقت قوات الامن النار خلال مسيرة

صنعاء 11 مايو ايار (رويترز) - قال شهود عيان ان عدة متظاهرين جرحوا اليوم الاربعاء عندما اطلقت قوات الامن اليمنية النار في الهواء لمنع تقدم مسيرة نحو مقر مجلس الوزراء في صنعاء حيث يحاول المتظاهرون تكثيف الضغط على الرئيس علي عبد الله صالح كي يستقيل.