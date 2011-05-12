دول القطب الشمالي تتفق على خطوات لدعم التعاون

ويعد ذلك أول إتفاق للمجلس وقال مسؤولون إنه يمكن أن يكون نموذجا لإتفاقات مستقبلية بشأن موضوعات أكثر أهمية تتضمن أعمال التنقيب وتنمية مصادر الطاقة في منطقة تشير التقديرات إلى أنها تحوز نحو 25 في المئة من الاحتياطيات غير المكتشفة للنفط والغاز في العالم.