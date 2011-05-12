امريكا تدرس التماسا عماليا بشأن اتفاق تجاري مع البحرين

واشنطن 12 مايو ايار (رويترز) - قال الممثل التجاري الآمريكي اليوم الخميس ان حكومة الرئيس باراك اوباما تدرس التماسا من جماعة عمالية امريكية يدعو الولايات المتحدة إلى تحذير البحرين من أن حملتها على الاحتجاجات المناهضة للحكومة تعرض للخطر اتفاقا للتجارة الحرة عمره خمسة اعوام.

وقال الممثل التجاري رون كيرك بعد جلسة للكونجرس لبحث سعي البيت الابيض لكسب الموافقة على اتفاقات تجارية جديدة مع كولومبيا وبنما وكوريا الجنوبية "لا نريد ان نصدر حكما حتى تتاح لنا فرصة" لأن ندرس الأمر دراسة وافية.

وهون كيرك من احتمال أن توجه الحكومة الامريكية اخطارا مسبقا بستة اشهر ان الولايات المتحدة قد تنسحب من الاتفاق كما طلب أكبر اتحاد لنقابات العمال في الولايات المتحدة.

وقال كيرك "اننا نأخذ مخاوفهم مأخذ الجد ونسعى إلى معالجتها."

وقال جيف فوجت نائب مدير اتحاد نقابات العمال للعمليات الدولية ان الاتحاد يعتقد ان انتهاكات حقوق الانسان والحقوق العمالية في البحرين "اصبحت خطيرة إلى درجة تبرر التهديد بسحب المعاملة التفضيلية للبحرين لدخول السوق الامريكية" بموجب اتفاق التجارة الحرة اذا لم يتم معالجة هذه المخاوف على الفور وبشكل كامل.