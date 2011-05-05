مسؤول: اجتماع بين باكستان وصندوق النقد في دبي 11 مايو

كراتشي 5 مايو ايار (رويترز) - أبلغ مسؤول بوزارة المالية الباكستانية رويترز اليوم الخميس إن من المقرر ان يجتمع مسؤولون من صندوق النقد الدولي وباكستان في دبي بين 11 و17 مايو ايار لمناقشة أهداف الميزانية للسنة المالية 2011-2012 والشريحة التالية من قرض انقاذ بقيمة 11 مليار دولار.

كان الصندوق قال امس الأربعاء إنه ارجأ محادثات مع باكستان كان من المقرر عقدها الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية عقب مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة على أيدي القوات الخاصة الأمريكية يوم الاثنين في مدينة ابوت اباد على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي العاصمة الباكستانية اسلام اباد.

وقال مسؤول بوزارة المالية الباكستانية طلب عدم نشر اسمه "سنجتمع مع صندوق النقد الدولي في دبي لمناقشة صرف الشريحة التالية والميزانية."

وتتبقى شريحتان باجمالي ثلاثة مليارات دولار من القرض لكن ليس من الواضح إن كان الصندوق سيقدمهما دفعة واحدة أم بشكل منفصل.

ومن المتوقع اعلان الميزانية الباكستانية في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري إلا أنه لم يتم الاعلان رسميا عن تاريخ محدد لذلك.

واتفقت باكستان على برنامج القرض مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني 2008 لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات.